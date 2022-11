Marchan alumnos de la BUAP: exigen fin de la brutalidad policial y liberación de sus compañeros (VIDEOS)

Los estudiantes de la Facultad de Físico Matemáticas de la BUAP reclamaron al Ayuntamiento la detención violenta de dos de sus compañeros, por medio de una protesta de CU hasta el Zócalo de Puebla; además, los arrestados continúan detenidos.

Este jueves se realizó una marcha con un contingente de alrededor de 30 alumnos de la facultad de la máxima casa de estudios para exigir la liberación de Leonardo y Edgar. Uno de ellos fue arrestado por presuntamente haber robado un producto de una tienda de conveniencia cercana a Ciudad Universitaria; en un video compartido a través de redes sociales se mostró que el estudiante sufrió abuso de poder por parte de tres elementos de policía.

En el video se puede apreciar cómo los tres policías están encima de él y gritándole que no se oponga más al arresto. Al momento, vecinos de la zona salieron de sus casas, unos a grabar y otros a gritarle a los uniformados que dejaran de lastimar al joven, sin embargo, no lo dejaron. Incluso, a un policía se les escucha decir que había robado en la tienda de autoservicio.

Tras el acto, la secretaria de Seguridad Ciudadana Consuelo Cruz Galindo aseguró que la detención de los menores se debió a que robaron unos cacahuates y que agredieron a los policías, por lo que en su defensa los uniformados tuvieron a bien abusar de su poder y responder violentamente.

Sobre el caso de los estudiantes de la @BUAPoficial que fueron detenidos por elementos de la @SSC_Pue , la titular @CruzGConsuelo dijo que su aprehensión se debe a que no pagaron (unos cacahuates) y agredieron a los policías. pic.twitter.com/KOBVtqXRRX

Sin embargo, uno de los testigos habló en medios de comunicación y desmintió las versiones que Cruz Galindo dio, ya que aseguró que no hubo ninguna acción en contra de los uniformados, pero lo que sí hubo fue un abuso de poder de parte de los policías municipales.

“Los policías llegaron, los amedrentaron, los golpearon, les dieron toques, se pasaron mucho con ellos. Obviamente los chamacos respondieron al momento de ser agredidos por ellos. Creo que deben de checar eso y que la universidad se involucre y le pidan cuentas a la Seguridad pública por que no están actuando conforme”, dijo en entrevista Oscar López.

Después, tras las versiones que circularon los alumnos de la Facultad Físico Matemáticas de la BUAP salieron a las calles este jueves para exigir que se liberen a sus compañeros y condenar la brutalidad con que los policías actuaron. Además, exigieron la destitución inmediata de ellos, ya que no se pueden tolerar esas acciones.

Asimismo, arremetieron en contra del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, pues demandaron que se atiendan sus acciones y cuestionaron que el evento se haya minimizado con las declaraciones de la titular de la SSC municipal.

“‘Lalo’ Rivera, si no puedes deja el puesto”, “PAN fuera del Ayuntamiento”, “la policía no me cuida” fueron algunas de las consignas que emitieron los protestantes mientras marcharon desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo de la capital poblana, a las puertas del Ayuntamiento de Puebla.