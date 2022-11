Mamá se lanza a los golpes contra maestra del Bachilleres Plantel 1 (VIDEO)

Una madre enfurecida del Colegio de Bachilleres Plantel 1, en la CDMX, se lanzó a golpes contra una maestra, en pleno salón de clases.

En un video viralizado en redes sociales se aprecia a la mujer golpeando a la maestra, gritando estas palabrotas:

“Con mi hija no se mete, hija de su pinche madre. Te advierto, no te vuelvas a meter con mi hija porque te las vas a arreglar conmigo, ya estuvo suave. Pinche estúpida qué creías que mi hija estaba sola para estarla humillando. Si no sabes, no te metas en pedos cabrona. Y síguele y te vuelvo a partir la madre, óyelo bien, mi hija se respeta“.