Conoce quienes fueron "Las Adelitas" en la Revolución Mexicana

Las adelitas no sólo estuvieron en el campo de batalla, muchas de ellas participaban como cocineras, enfermeras o ayudantes durante la Revolución Méxicana

El 20 de noviembre se conmemorarán 111 años de esta guerra donde las mujeres también lucharon con valentía en el campo de batalla. Las popularmente conocidas como “Adelitas” o soldaderas, fueron contingentes militares durante la Revolución. De acuerdo con “Mujeres y Revolución” de Ana Lua y Carmen Ramos, todas ellas “estuvieron detrás de sus hombres, a su lado y muchas veces sin ellos, cuando la lucha armada se hizo más cruenta y la escasez más apremiante”

De acuerdo con El Heraldo, las soldaderas no sólo estuvieron en el campo de batalla, muchas de ellas participaban como cocineras, enfermeras o ayudantes. En su gran mayoría eran mujeres campesinas que se incorporaron al Ejército por voluntad propia a la par de sus padres, hermanos y esposos. “Se ocuparon no sólo de alimentar a la tropa, lavar la ropa y cuidar a los hijos, sino también de atender a los heridos, servir de correos y de espías en los pueblos, abastecer de armas y brindar compañía sexual a sus hombres”, escribió Martha Eva Rocha Islas en su libro “Presencia de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Soldaderas y Revolucionarias”.

Entre las batallas que sortearon las soldaderas estuvo la lucha contra el ejército de Huerta y la contienda por la salida de Porfirio Díaz, llevando a cabo los mismo mandatos y tareas que los revolucionarios.

“Adelita” o la mujer revolucionaria de la guerra en México

Hay una imagen muy clara cuando se habla de las mujeres en la Revolución. Desde aquel entonces las soldaderas ya eran llamadas “Adelitas” y las fotos con carrilleras, vestido, sombrero y escopetas se popularizaron hasta nuestros días como una forma de honrar la participación femenina en la guerra.

En una entrevista para la revista mexicana FEM, Tomasa García, una soldadera revolucionaria, comentó que aunque todas eran consideradas “Adelitas” en aquella época “la mera Adelita era de Ciudad Juárez. La mera Adelita, decía: ¡Órale, todos a entrar y el que tenga miedo que se quede a cocer frijoles! Y balazos y balazos y al que no obedecía, lo mataba ella misma”.

Existen muchas versiones sobre el origen de las “Adelitas”; sin embargo, es la historia de Adela Valderde Pérez, una enfermera de Ciudad Juárez, la que más ha destacado con los años. En ella, apunta Daniel Grilli en el texto “Las Soldaderas”, se basó el popular corrido “Adelita”, luego de que atendiera a Antonio del Río, un soldado herido que se enamoró de quien más adelante fue homenajeada como veterana de guerra.

Sin embargo, existe otra versión en la que “Pancho” Villa bautizó con ese sobrenombre a Altagracia Martínez, una mujer de clase alta que simpatizó con la Revolución y fue asesinada más adelante en la administración de Pascual Orozco.

Otra de las mujeres que destacó durante la Revolución fue María Arias Bernal, conocida también como María Pistolas, una mujer revolucionaria que destacó por su activismo durante la presidencia de Francisco I. Madero y murió asesinada en el golpe contrarrevolucionario de Victoriano Huerta.

Las soldaderas o “Adelitas” fueron mujeres que mantuvieron viva la llama de las guerrillas. Todas formaron parte de las tropas que combatieron, resistieron y sufrieron las victorias y fracasos de la Revolución Mexicana.

Con información de El Heraldo