¡Sin miedo a nada! Boda termina en incendio, pero invitados siguieron comiendo (VIDEO)

Un video de una boda en Biwhandi, India, se hizo viral, luego de que al registrarse un fuerte incendio, ni las llamas ni el caos, lograron evitar que la celebración siguiera su curso, pues los invitados seguían comiendo y disfrutando, ignorando la emergencia.

Viral | Even as fire ravaged Ansari Marriage ground in Bhiwandi last night, people seem to have enjoyed their dinner in a marriage reception held in the same compound. pic.twitter.com/mKDskHg9tV