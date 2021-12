'Valer madres' RAE reconoce esta y otras expresiones

A partir de este 2021, “Valer madres”, “valemadrismo” y sus diferentes derivaciones ya forman parte de las expresiones y términos que la Real Academia Española (RAE).

De acuerdo con Excelsior, la actualización 2021 de la versión digital del Diccionario de la Lengua Española recientemente dada a conocer incorpora estas y otras expresiones comunes en el habla popular mexicana.

En la versión electrónica 23.5, la RAE reconoce que “valer madres” es una expresión popular en México, Honduras y Nicaragua y la define como “no importar nada”. Asimismo, el “valemadrismo” es “una actitud de indiferencia, desinterés o pasividad”. La polivalencia que los mexicanos le atribuimos al término “madre” también es reconocida con la incorporación de la frase “importar madre”, que se reconoce como un sinónimo de valer madre.

Otros términos que destacan en la actualización del diccionario son “narcocorrido”, “criptomoneda”, “cubrebocas”, “ciberacoso” o “bot”, que comúnmente forman parte de los reportes de la prensa mexicana. Junto a estas añadiduras, el diccionario sumó términos populares entre los jóvenes, como “vapear”, es decir la acción de expulsar humo con un sustituto del tabaco en el que se usa un dispositivo electrónico.

RAE inclusiva

La actualización también acepta por fin las adaptaciones del anglicismo transgender y reconoce que “transgénero” es una persona que no se siente identificada con un sexo anatómico. La apertura de las adaptaciones de la RAE no sólo se ciñe al reconocimiento de las preferencias, sino registra términos para prácticas que no habían sido añadidas a pesar de tener años circulando; es el caso de “poliamor”, que describe como “relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas” o el de “pansexualidad”, que describe como “atracción sexual hacia cualquier individuo u objeto”.

Además de las añadiduras, hay correcciones en las acepciones. “Teletón”, por ejemplo, que en el pasado sólo era reconocida como una tela “parecida al tafetán”, ahora también recibe la acepción de “campaña benéfica que consiste en recoger dinero entre la población utilizando la televisión, conjuntos musicales y otros espectáculos”.

La RAE prepara desde hace algunos años la nueva edición de su Diccionario de la Lengua Española, en donde participa la Asociación de Academias de la Lengua Española. Para no retrasar la inclusión de nuevas palabras y acepciones, cada año publica las actualizaciones.

Con información de Excelsior