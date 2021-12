Aquí están los mejores memes que nos dejó el 2021

Los memes del año 2021, fueron una ayuda importante para poder sobrellevar otros doce meses de pandemia, pues las risas no faltaron y se volvieron simplemente memorables.

Algunos memes como el niño de que trabajaba en el OXXO o incluso de los peluches de mono virales en Tik Tok y Facebook, mismos que contaremos su historia.

1. Evil Be Like

Este meme corresponde a la imagen de una personalidad famosa en negativo, representando el lado maligno de cada persona.

2.- “No digas m*madas, Meriyein”

El meme está basado en la escena donde Peter en la cual irá a ver a Kirsten Dunst y le propone que se casen y vivan juntos. Pero termina friendzonado por ella.

Cabe resaltar que este meme fue hecho en 2020, y fue retomado por el estreno de “Spider-Man: No Way Home”.

3. Mr. Increíble y la dualidad

Es un meme parecido al de ‘Evil Be Like’, pero que en esta ocasión tuvo como protagonista a Mr. Increíble, quien en una foto comparativa (una a color y otra a blanco y negro) nos explicó que “Te siguen dos personas” puede ser bueno o malo dependiendo si se trata de la frase aplicada en una red social o si dices eso mientras caminas por una calle oscura a las 10 de la noche.

4. ‘Dune’ y novela de Televisa



Amo.?Mamaron mil con la sesión. Pero es que si es un novelón. Uno bueno, claro. #Dune pic.twitter.com/Kiu4YDl6Lo

— Iván Romero (@Chivancillo) October 14, 2021

La película ‘Dune’ de Denis Villeneuve se convirtió en una de las más esperadas de este 2021 gracias al elenco que el director canadiense armó para su versión de la historia de Frank Herbert, y el cual estuvo integrado por estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebeca Ferguson y muchos más.

‘Dune’ se hizo tendencia y no precisamente por la historia. Y es que gracias a una sesión que parte del reparto tuvo para la revista Entertainment Weekly, los mexicanos sacamos el ingenio a relucir y armamos unos intros como si ‘Dune’ en realidad fuera una telenovela de las 7 de la noche en Televisa. Algo que la neta sí nos sacó varias carcajadas.

5. A bueno ch*ngo mi madre

Aún no damos con el origen de este meme, pero eso no va a evitar que no aparezca en nuestro conteo. Si tenemos la certeza de algo, es que este meme es uno de los mejores que nos dio el 2021, pues a través de la foto de una niña que cruza los brazos y tiene la frase “a bueno ch*ngo a mi madre” varios de nosotros pudimos describir varias situaciones que nos sucedieron este año y las cuales definitivamente no pedimos.

6. Joakin y Lupe

Estos monitos conmocionaron Facebook, pues tenían historias muy graciosas, las mariwanas, Joakin… Dos simpáticos changuitos se robaron los corazones de todos y todas en febrero de este año, cuando en redes sociales comenzaron a circular memes y videos virales donde vemos a estos personajazos, llamados Joakin y Lupe, manteniendo conversaciones graciosas en las que hablan sobre el preocupante consumo de drogas o cualquier otro tema que tus tías amarían debatir.

Con información de Sopitas.com