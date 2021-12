Acusan a director de Six Flags de homofobia: muestras de afecto están prohibidas (VIDEO)

Se denunció que empleados del parque discriminaron a unos chicos por darse un beso al interior de las inmediaciones, ya que argumentaron que se trataba de un “ambiente familiar”.

Lo que si dice es que “no se puede tener actos que atenten contra la moral” de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares “seguros para la comunidad”. @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX

En Twitter, a través de un video se denunció a los trabajadores de Six Flags, quien se presenta como director del parque, acompañado de un elemento de seguridad.

“Todas las muestras de afecto están prohibidas y están en el reglamento. No se puede tener actos que atenten contra la moral”, se escucha decir al hombre.

Asimismo, el usuario detalló su denuncia a través de un hilo en Twitter, en el que precisó que revisaron el reglamento con el presunto director y no parece el inciso que les indicó.

Además, en el video se señala que “hay 20 personas besándose” a su alrededor, por lo que acusó al sujeto de discriminación y homofobia.

“Es una regla, no la puse yo, es de la organización, no es a contentillo”, respondió el trabajador de Six Flags.

“De acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares seguros para la comunidad”, escribió el usuario en su denuncia.