Conoce a Brownie, el lomito que se viralizó por ser el 'primer perro de la República de Chile' (FOTOS)

Brownie es el perrito del presidente chileno, Gabriel Boric, y hoy asumió su cargo como “primer perro de la República de Chile”.

A través de redes sociales una fotografía hace constancia de ello, pues la mascota aparece con su “banda presidencial”.

“Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro (mestizo), me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la República”, se lee en el tuit que acompaña la foto.

Brownie tiene en su cuenta de Twitter, que inauguró en diciembre pasado, más de 87 mil seguidores. En ella se describe así: “Soy el primer perro de la República de Chile. Quiltro, torpe, pero bien intencionado. @gabrielboric mi humano”.

Entre sus seguidores, además de Boric, está Juan S. González, asistente especial del presidente Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

En Instagram, el primer mensaje de Brownie a la nación, tras el triunfo de Boric en las elecciones, fue:

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. Guau!”. El mensaje iba acompañado del hashtag: #AdoptaNoCompres.