¡No reinicies tu computadora! Se desata MEMIZA tras la caída de Google

Tras el reporte de que la red de información más importante, Google, había sufrido una caída los usuarios no se hicieron esperar con los memes.

A través de Twitter, internautas hicieron viral el #Google luego de que varios intentaran acceder a alguno de sus servicios como YouTube, Analytics, Classroom, entre otros.

Aquí te dejamos los mejores memes:

#GoogleDown #Google



1. Se me cae la llamada de Meet.

2. Reseteo el módem.

3. No jala.

4. Lo desconecto y vuelvo a conectar.

5. No jala.

6. Me meto a Twitter.

7: pic.twitter.com/fQiFDVddZl