Película de Buzz 'Lightyear' tendrá beso lésbico, anuncia Disney

La nueva película del superhéroe de Toy Story, Buzz Lightyear, anunció que tendrá una escena con un beso homosexual entre dos mujeres.

De acuerdo con Disney, esto debido a que el pasado 9 de marzo empleados de la comunidad LGBT+ enviaron una carta protestando que censuraron el "afecto abiertamente gay" en sus películas.

Esto aunado a la inconformidad por el proyecto de ley "No digas gay" en Florida, Estados Unidos. Ahora, el medio estadunidense reporta que una fuente cercana a la producción confirmó que el beso entre Hawthorne, un personaje dentro de la película, y una mujer con la que tiene una relación significativa se hará realidad después de que Disney lo suprimiera.

Esto marcará un hito en la representación de la comunidad LGBT+ en las películas dirigidas a un público infantil, pues apenas hay representaciones en las que no hay muestras de afecto explícitas.

Lo más cercano hecho por parte de los estudios Pixar es el cortometraje Out, el cual forma parte del no muy conocido proyecto SparkShorts. Out cuenta la historia de Greg, un hombre gay que se muda con su novio Manuel. Sin embargo, sus padres no están enterados oficialmente, y tiene dificultades para externarlo. Y aunque hubo un beso en la animación, se trató de una producción no muy resonada que se realizó en exclusiva para Disney Plus, lo que hace a Lightyear la ocasión perfecta para marcar un hito en la industria dirigida a menores en la pantalla grande.

La película es protagonizada por Chris Evans como la voz original de Lightyear y se espera que salga el próximo 17 de junio en cines.

Con información de Milenio