¡Ojo cuentahabiente! Esto debes hacer si el cajero queda tu dinero

Debes comunicarte a tu institución bancaria y reportarlo lo más pronto posible. No entres en pánico, el número telefónico está en tu tarjeta.

A veces los cajeros automáticos pueden no darte el efectivo completo, sin embargo, no entres en pánico, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te comparte estas recomendaciones sobre cómo proceder o resolverlo.

Lo primero es comunicarse con tu banco, atrás de tu tarjeta vienen los números, así que no entres en desesperación.



Ubica el número de cajero e institución responsable.



El asesor telefónico te entregará un número de folio que debes tener a la mano.



En un plazo no mayor a cinco días hábiles se debe ver reflejado el dinero que el cajero se trago.



Si tu institución bancaria no te resuelve, debes acudir a la Condusef, ya sea vía telefónica:01 800 999 80 80 o en su sitio web www.gob.mx/condusef.



No te engañes engañar con los ‘talladores de tarjetas’

La Condusef advirtió de un engaño en cajeros automáticos conocido como “talladores de tarjetas”.

Los delincuentes alteran la ranura del cajero automático en donde se inserta el plástico para obstaculizar su lectura.

Cuando se acerca un usuario le dicen que está fallando la máquina, y le piden su tarjeta con la excusa de que es necesario limpiarla o tallarla y aprovechan para cambiarla por otro plástico.

En tanto, un cómplice observa el NIP que teclea el usuario engañado con la tarjeta falsa.

Para no ser víctimas de estos engaños, evita que desconocidos se te acerquen mientras haces operaciones y no permitas que otra persona tome tu tarjeta, no aceptes ayuda de extraños, cubre el teclado al ingresar el NIP y guarda en un lugar seguro el dinero retirado y la tarjeta una vez que finalice la transacción.