¡Puro lujo! El Tío Richi viaja junto a su familia y amigos a España en su yate de 125 millones de euros

El dueño de TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, zarpó junto su familia y amigos a Sevilla, España, en su nuevo yate llamado “Lady Moura” el cual compró a un magnate saudí y le costó 125 millones de euros, algo así como 2 mil 600 millones de pesos.

“Feliz domingo de pascua, recuerden que no hay crisis que no aguante una vida llena de trabajo, educación y buenas inversiones… si no te toca a ti, hazlo por tu descendencia, a eso se le llama ser buen ancestro”, aseveró Ricardo Benjamín Salinas Pliego en redes.