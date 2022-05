Surge “Lady FGR” tras chocar vs ciclista y negarse a pagar daños: “Con una llamada viene toda mi gente” (VIDEO)

Una supuesta empleada de la Fiscalía General de la República (FGR) chocó contra un el triciclo de un repartidor de agua, se negó a pagar los daños.

Fue a través de un video compartido en redes sociales, se observa en el que una mujer que porta el uniforme de la dependencia federal, se muestra con una actitud prepotente al negarse a pagar los daños, por tal motivo, usuarios decidieron apodarla “Lady FGR”.

Aunque se desconoce el lugar y fecha de los hechos, fue la víctima quien grabó la situación, además de ser amenazado por la mujer.

“No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, dijo la supuesta empleada de la FGR.