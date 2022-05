Reportero héroe rescata a niño de ser ahogado en plena transmisión en vivo en Australia

Durante una transmisión en vivo, un valiente reportero rescató a un niño de 10 años de morir ahogado en una playa de Australia.

Seven's Gold Coast surf expert Paul Burt, was involved in a dramatic beach emergency last night. He helped save a young boy who got caught in a rip. #7NEWS @georgiacosti https://t.co/iuw7S3koFo pic.twitter.com/mvNdEfWBwi