'No se la lleven' así es como niño reacciona por embargo de la tele de su casa (VIDEO)

Hermosillo, Sonora.- Un niño quedó evidenciado en redes mientras lloraba y suplicaba que no se llevarán su televisión y es que por la dedua de los adultos con quienes vive, les fue embargada.

Por medio de la plataforma de Tik Tok, se logra ver como un grupo de personas se llevan una televisión que supuestamente era donde el menor jugaba Fornite y por eso estaba devastado al ver como se la llevaban.

De inmediato los comentarios de varias personas se pusieron a favor de niño y en contra de la irresponsabilidad de los adultos que por no pagar les retiraron el aparato.

“No, no es adicción, es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito”; “¿Y de quién es la responsabilidad? Si no tienes dinero no te endeudes”; “No, la educación de la familia no se refleja en el niño, cualquier niño reaccionaría así, si se están llevando tu único medio de diversión”; “No se vale”; “Lo que duele son los gritos del niño”, se lee entre las reacciones.