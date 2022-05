Hija quiere dejar la escuela para hacer TikToks y su padre albañil le da una gran lección (VIDEO)

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que un padre de oficio albañil, trata de darle una lección de vida a su hija, quien quería dejar la escuela para dedicarse a hacer TikToks.

En el video, tiene el mensaje “¿Qué pesa más el cemento o los libros? Mi hija no quiere estudiar y me la traje a la construcción”; inicia así la grabación y aparece la menor de nombre Estrella, quien tiene su uniforme y una mochila en sus obras, mientras está en la obra que trabaja su papá.

Con la voz en off, que corresponde al papá, cuenta a los internautas que decidió llevarla a la construcción, con el objetivo de que vea lo difícil que es ganarse la vida cuando no estudias o no tienen la oportunidad de hacerlo.

En una parte del video, el señor le pide a su hija que deje su mochila a un lado y le pide que intente cargar un bulto de cemento, ella obedece, sin embargo, no puede levantarlo. Ante esto, el papá le expone lo mucho que se esfuerza por pagarle sus estudios y así darle una vida “mejor”.

Estrella ya había faltado a algunas clases para grabar videos junto a su novio, por tal razón, el papá decidió realizar dicho video para darle una gran lección a su hija.

Información obtenida de: Heraldo de México