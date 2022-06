Le dio una lección; lleva a su hijo en chanclas a la escuela por burlarse de los tenis de sus compañeros (VIDEO)

Un padre de familia se hizo tendencia en redes tras darle una lección de vida a su hijo, que se burlaba de sus compañeros por usar tenis sin marca.

A través de TikTok, se compartió un video en que se ve a un adolescente de pie con el semblante de regañado, mientras se escucha a su padre decir que le dará una lección a su hijo:

Y comienza a contar que su hijo se ha estado burlando de sus compañeros que no usan tenis de marca cómo él, situación que este padre desaprueba, pues asegura que él empezó desde abajo.

‘El día de hoy le toco venir, y toda la semana en chanclas, no viene descalzo porque no permitiría que ande descalzo, pero no trae sus zapatos favoritos, unos adidas, y que ahorita él va a regalar a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis pirata’.