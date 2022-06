Instagram integrará la función de “Alerta Amber” para ayudar en la búsqueda de menores desaparecidos

La red social, Instagram, integrara la función en la aplicación de “Alerta Amber”, con la finalidad de coadyuvar al registro y a la localización de menores desaparecidos en nuestro país.

? AMBER Alerts ?



This week, we're bringing AMBER Alerts to Instagram.



This means that if you're in the vicinity of a missing child, you might see an AMBER alert showing important details about the missing child such as a photo & any other information that can be provided. ?? pic.twitter.com/7Qs8JZqRl1