¡Qué paz! Unión Europea niega pedir Visa a los mexicanos para 2023: es un permiso especial

La Unión Europea informó, que los viajeros mexicanos que visiten los países que la conforman, no necesitarán Visa para poder ingresar, sin embargo, si requerirán de un permiso para 2023 que se obtendrá en línea o por una app y que costará 7 euros.

No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos:

1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7€

2/ no se va a aplicar antes del 2023

3/ no será solamente para Mexicanos.https://t.co/F65AgOuoZ4