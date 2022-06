Arremeten en redes contra Ingrid Coronado tras muerte de Fernando del Solar

Este jueves se dio a conocer el sensible fallecimiento del conductor Fernando del Solar y, aunque no se han confirmado los motivos de su deceso, usuarios de redes sociales arremetieron contra Ingrid Coronado, una de sus ex parejas, y la culparon por la muerte de Solar.



Ingrid Coronado entrando a twpic.twitter.com/g8E7tQ526f

— Hombre de Alabama ?? (@Chavoruc0nD) June 30, 2022

A través de Twitter donde, varios internautas comenzaron a enviar mensajes de odio hacia la famosa.



“Hoy 6:00pm linchamos a Ingrid Coronado en la glorieta de la palma con la leña del ahuehuete seco”. “Ingrid Coronado le hizo brujería a Fernando del solar no tengo pruebas tampoco dudas”. “No he visto ningún comentario de @ingridcoronado , a lo mejor sigue dormida klra”, son algunas de las menciones que aparecieron.



A pesar de los malos comentarios, otros usuarios no dudaron en defender a Ingrid y destacaron que ella no tenía nada que ver con el deceso de su ex pareja.



“A veces Twitter se vuelve un lugar oscuro como ahora con lo de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Hablando como si les constara lo que sea que hayan escuchado de su relación y enfermedad. Fomentando el odio hacia ella. Tantita madre, pinch* sociedad machista”, escribió una tuitera.



¿Cuándo empezó la polémica?

La polémica entre Ingrid y Fernando del Solar se remonta a hace más de una década y es que, en el año 2002 iniciaron las transmisiones del programa Sexos en Guerra por TV Azteca, proyecto que impulsó las carreras de ambos conductores y los ayudó a conformar una sólida amistad que varios años después se convirtió en el amor que procreó a dos hijos: Luciano y Paolo.

Sin embargo, en 2012, Fernando del Solar recibió su diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, por lo que al conductor no le quedó de otra más que someterse a diversos tratamientos para intentar mejorar.

Y es a partir de ese momento desde el cual los usuarios de redes sociales recientemente comenzaron a atacar a Ingrid Coronado, ya que, aunque la famosa permaneció con su entonces varios años, en 2015 se anunció la separación.

Culpan a Ingrid Coronado

Los rumores alrededor del divorcio no tardaron en aparecer y se comenzó a especular que Coronado “abandonó” a Fernando del Solar debido a su padecimiento.

Ante esto, Ingrid mencionó en una de las emisiones de Historias Engarzadas, que los últimos años de su matrimonio fueron muy difíciles porque no tenía una buena relación con la familia del presentador de origen argentino.

Por su parte, Fernando del Solar confesó en una ocasión para TV Notas que su separación se debió a que dejaron de congeniar como pareja.



“El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”, confesó el conductor cuando se le cuestionó si su enfermedad detonó su separación de Ingrid Coronado. Asimismo, añadió: Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo”, dijo.