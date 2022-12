Ingrid Coronado narra cómo intentaron asaltarla en su casa: “me metí abajo de mi cama”

La conductora Ingrid Coronado se sinceró sobre algunos aspectos de su vida privada, y narró como sufió un intento de asalto en su vivienda

En entrevista con Yordi Rosado, la conductora de TV Azteca contó que Emiliano, su hijo estaba de vacaciones con su papá y las amistades que había invitado a tomar unas copas, recién se habían ido.



"En ese momento escuchó ruidos extraños en su propiedad y, cuando salió a ver de qué se trataba, se encontró con un hombre armado: “Yo dije ‘¿quién es?’, abro la puerta (de su recámara) y veo una pistola… (me dijo) ‘esto es un asalto y si no abres te voy a…”, relató.



Pero la mamá de Paolo y Luciano no esperó a que el sujeto terminara la frase y de inmediato corrió a resguardarse. “Corrí, me metí abajo de mi cama”, dijo. Después le habló a la policía y a sus seres queridos para que estuvieran enterados de la situación.

Luego del altercado, la exGaribaldi acudió a las instancias legales correspondientes a hacer su denuncia. Los peritos visitaron su hogar para revisarlo y se encontraron con la sorpresa de que no había nada fuera de lo normal.