Disney vuelve a generar polémica, ahora por hombre trans en la serie de Baymax (VIDEO)

La nueva serie de Disney, Baymax, desató controversia en redes sociales, todo por la aparición de un hombre trans comprando toallas sanitarias.

Disney no saldrá tan pronto de polémica, pues desde el beso gay en Lightyear, ahora los críticos se lanzaron contra la serie de Baymax.

EXCLUSIVE: I've obtained leaked video from Disney's upcoming show "Baymax," which promotes the transgender flag and the idea that men can have periods to children as young as two years old.



It's all part of Disney's plan to re-engineer the discourse around kids and sexuality. pic.twitter.com/y1ATnKCEce