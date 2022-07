Locura por BTS: Fans hacen larga fila en Cinépolis por concierto virtual (VIDEO)

Cientos de seguidores de la banda coreana, BTS, se dieron cita en las inmediaciones del Cinépolis del Boulevard 5 de mayo, para asistir al concierto virtual de la banda.

