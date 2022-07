No era cloro, era Suavitel, pero, bueno ya ni modo, así se molesta una mujer al recibir una despensa (VIDEO)

En TikTok se ha vuelto viral el video de una mujer que no ocultó su molestia al recibir una despensa regalada, todo porque no incluía los productos que ella deseaba.

En el video se puede ver que un joven le regala una despensa con la que muestra que intentó ayudar a la señora, sin embargo, la mujer no ocultó su molestia al recibir cloro en lugar de Suavitel como ella deseaba.

Pero no solo recriminó que la faltaba Suavitel, también reprochó que le regaló una bolsa de jabón en polvo pues ella ya tenía bastante de ese producto.

El joven trató de romper el tenso momento entregándole un jugo de dos litros, pero fue ahí donde dudó de su condición, pues la mujer simulaba tener problemas físicos.

El joven se percató que no le costó cargar el jugo y le mencionó a la mujer que de repente se le había olvidó su problema de salud, pero la señora se molestó más y le contestó:

“A veces, no siempre, hay ocasiones. Te dije que hay ocasiones en que sí me pesa un poco, pero lo sostuve y a veces e me resbala, siento que se me va a caer”