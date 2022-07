¿Quieres ir a Tepito y no morir? Tiktoker revela todos los detalles (VIDEO)

Sin duda ir a Tepito, en la Ciudad de México, resulta toda una proeza, al menos para los que no viven en la capital, así que una Tiktoker decidió hacer un tutorial para visitar el barrio y salir vivo.

El barrio de Tepito es considerado por muchos uno de los barrios más peligrosos de todo el país y pese a que es una zona comercial muchos temen visitarlo ya que los asaltos son cotidianos.

Una Tiktoker se hizo viral por compartir un tutorial de ‘cómo ir a Tepito sin morir’, en el que destaca que hay que comportarse como si fueras súper barrio.

La Tiktoker señala que es importante como primer paso ir acompañado y en tus peores fachas, también recomienda no usar cubrebocas, aunque te de Covid.

No uses cubrebocas porque, si no, piensan que eres súper fresa. Y tiene que pensar que eres súper barrio. Aunque te dé Covid, fuera cubrebocas”