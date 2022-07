¡Qué oso! Payasito se equivoca de fiesta; se dio cuenta a medio show (VIDEO)

Se volvió viral en las redes un payasito que empezó a dar su show en una fiesta, sin embargo, estaba amenizando una celebración equivocada.

A través de Tik Tok, se puede apreciar el momento en el que un payaso infantil descubre que estaba dando un show en un bautizo y él había sido contratado para un Baby Shower.

"Creo que de verdad nos hemos equivocado de fiesta. Acá no era, creo ¿Señora Marifer Castillo, no es acá?", preguntó a los asistentes para terminar confirmando que no estaban en el lugar correcto.