¡Si un día no regreso, búsquenme! Jovencita exhibe a acosador que la sigue hasta casa (VIDEO)

Una joven vivió momentos de terror debido a que un sujeto la siguió hasta que entró a su casa, por si fuera poco, el hombre tocó la puerta y se escondió.

A través de un video compartido en TikTok, la joven publicó las imágenes de una cámara de seguridad y en el que narra el miedo que vivió.

Acompañado el video por la melodía Canción sin miedo de Vivir Quintana, la joven narra cómo un tipo la siguió hasta su casa el 7 de mayo de 2022.

“Un tipo siguiéndome hasta mi casa. Por suerte me metí rápido. Estuvo merodeando por un rato. Muy desesperado se veía porque me metí”, explica.

Al mismo tiempo que narra esto, las imágenes muestran al hombre pasar en medio de la calle y luego en la acera del hogar de la joven. Incluso parece esconderse entre los vehículos de la cuadra.

“Y si un día ya no regreso búsquenme, yo no me fui, me llevaron”, concluye la joven en su video de TikTok.