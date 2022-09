VIDEO: Nave de la NASA se estrella contra un asteroide para salvar la Tierra

Este lunes una nave de la NASA se estrelló a toda velocidad contra un asteroide para desviar su trayectoria en el espacio, y defender a la Tierra de la colisión de futuros objetos espaciales.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD