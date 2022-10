Enamorado propone matrimonio con anillo de dulce y recibe tremenda cachetada (VIDEO)

Un hombre enamorado le propuso matrimonio a su novia durante un partido de béisbol entre los equipos Toronto Blue Jays y Boston Red Sox solo que con un anillo de dulce.

El momento quedo guardado en Tik Tok, en donde se observa a los espectadores atentos al romántico momento, hasta que sacó del bolsillo un anillo… de dulce; los famosos ring pop.

Ante esto, la joven, que primero mostró una cara de emoción, se enojó y de inmediato le dio una cachetada al novio, pero la cosa no acabó ahí, pues también le aventó un vaso de refresco en la cara.

La fallida propuesta de matrimonio fue captada en video y la cuenta @canadianpartylife la compartió en la red social; al momento, la grabación acumula más de 240 mil visualizaciones en TikTok.

“Tenía el anillo principal en el bolsillo; si ella no puede entender una broma, es mejor que no esté contigo”, “Yo quiero que me propongan matrimonio con un ring pop porque el anillo real puede llegar más tarde. Creo que lo que hizo fue súper lindo”, “Esquivaste una bala, amigo. Encontrarás a alguien que te aprecie” y “Tal vez iba a dejar que ella escogiera el anillo. Me siento avergonzado por él”, son algunos comentarios que ha recibido el clip, la mayoría a favor del hombre.