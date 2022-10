Mis ojos, oídos y corazón serán tu medio: mamá va a concierto de Rammstein tras muerte de su hijo

Una mujer asistió al concierto que ofreció Rammstein en el Foro Sol, de la Ciudad de México, en representación de su hijo que falleció y tenía como sueño acudir a la presentación de la banda alemana en nuestro país.

"Hijo, no te alcanzo la vida para estar hoy aquí... Vengo acompañando a tu hermano en tu representación. Mis ojos, oídos y corazón serán tu medio para estar en este concierto hasta la eternidad”, es la frase escrita en la playera que usó la mujer durante el concierto.

La imagen que se hizo viral en redes sociales, se robó el corazón de los usuarios que felicitaron a la mamá por su acción y también compartieron historias similares, de personas que no pudieron asistir al concierto, debido a que el Covid les robó la vida.

“Mi hermano compró su boleto cuando se anunció la gira, estaba tan emocionado porque le encantaba Rammstein, pero ya no pudo verlos, falleció por covid en enero de 2021. Yo fui al concierto del sábado y fue difícil estar ahí, pensé mucho en él, y lo que me asombra de leer la playera de la señora es que yo pensé casi lo mismo: veré, oiré y gritaré por ti, hermano, porque tú ya no pudiste estar aquí”