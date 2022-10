Exhiben a mujer engañando a su novio en el Palenque (VIDEO)

En TikTok se volvió viral un video de una mujer que le mintió a su novio sobre el lugar en el que se encontraba, a través de mensajes de WhatsApp.

Mientras la mujer estaba en el Palenque de Guadalajara, les escribió a su novio que supuestamente se había quedado dormida.

“Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”, fue el mensaje que envió la mujer cuando, por el contrario, no estaba en su residencia, sino en pleno concierto del artista sonorense Luis R. Conriquez.

Un curioso que se encontraba cerca de la mujer fue el encargado de viralizar el momento.

En conversación de WhatsApp exhibida, le continuó diciendo a su novio: “perdón, se me bajó la presión y me vine como a las 5″, luego de que fuera cuestionada por no atender el celular y al tener varias videollamadas perdidas. Por si fuera poco, quien estaba al otro lado de la línea está lejos de imaginarse cómo está guardado, pues entre los contactos figura como “inútil”.

El video causó polémica en TikTok pues trajo consigo un sinnúmero de comentarios tanto a favor como en contra.

Con información de Semana