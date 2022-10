¡Despedida única! Abuelita deja de regalo ouijas para su funeral: ‘Sigamos en contacto’

Los funerales suelen ser un momento triste para cualquier persona, así sea el fallecimiento de un familiar, amigo o conocido, la pérdida de la persona duele.

Sin embargo, una mujer intentó que este momento no fuera deprimente para su familia, pues la abuela de Gracie, una joven quien compartió en su Twitter que su familiar dejó regalos para los asistentes a su funeral.

Received this at my grandmas funeral. What an icon. pic.twitter.com/EhxhzHJfoZ