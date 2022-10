¡No te respetas! Mujer pide matrimonio a su novio y la atacan con comentarios machistas (VIDEO)

Una mujer decidió pedirle matrimonio a su novio en la playa y no ha cesado en cuanto a críticas, pues algunos cibernautas aseguran que no fue lo correcto.

En redes sociales, específicamente en TikTok, se viralizó el emotivo momento en el que sin más, a la orilla del mar, la mujer pidió a su novio que se quedara con ella para siempre.

Sukhmin Garcha, de 27 años, rompió lo establecido y lejos de esperar que le pidieran matrimonio, fue ella quien se lo propuso a su novio, Shiraz Brar. Bastante nerviosa en un inicio, lo logró. Recibió el ‘sí’ de su novio.

La propuesta se viralizó de inmediato y lejos de recibir comentarios positivos, en realidad su video recabó miles de comentarios en contra, pues para muchos ella no debió pedir matrimonio.

“Recibí muchos comentarios negativos en TikTok. Muchos de ellos fueron 'Preferiría morir' o 'Ella no tiene respeto por sí misma', 'Él no parece feliz' y la lista continúa", reaccionó la mujer.

Explicó que lamentablemente recibió más comentarios de odio de parte de mujeres:

Sin embargo, la mujer reafirmó su postura. Recomendó que si las mujeres quieren llevar su relación a otro nivel, pues que se arrodillen y digan “sí”.

“Honestamente, yo diría simplemente ¡hazlo! Si ambos están en el mismo nivel de inversión en la relación, es una obviedad. El hecho de que no mucha gente lo haya hecho no significa que esté mal. Estos son sólo roles de género obsoletos hechos por la sociedad. Somos la nueva generación y definitivamente podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existan”, sentenció.