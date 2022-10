No le salió la 'quebradita'; hombre se fractura la rodilla bailando y termina en cirugía (VIDEO)

El video de un hombre que por bailar quebradita terminó con la pierna fracturada logró acumular casi 9 millones de reproducciones, una cifra bastante alta para la aplicación móvil.

A través de Tik Tok circula un video en el que se puede apreciar que el hombre carga a su pareja de baile como el tradicional paso de 'quebradita', sin embargo, su pierna derecha no soportó y dobló provocando que ambos cayeran al piso.

Aunque al principio todos los presentes comenzaron a reír, la situación no terminó de la mejor manera.

Durante el video también aparecen imágenes en las que el usuario @juniorespinozag explica que al principio creyó que únicamente se había dislocado la pierna, pero resultó ser una fractura de rodilla que requirió de una operación.

"El doctor... y cómo fue que te quebraste la rodilla?", "Mmm gracioso, pero no gracioso de risa gracioso de raro", "se tomaron muy en serio lo de quebradita jajajajaja", "era quiébrala no quiébralo", "metafóricamente hermano!!! no literal", "es que no especificaron que es lo que tenía que quebrar", son algunos de los comentarios de internautas que se burlan de la situación.