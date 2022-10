¡Qué asco! Encuentran gusanos en roles de canela Bimbo (VIDEO)

Un joven pasó por un desagradable momento cuando se disponía a saciar un antojo de Roles de Bimbo, pues no esperaba encontrar gusanos al interior del empaque.

El usuario ‘Diego Posada’ compartió su denuncia en Twitter, donde cuenta que el pasado 20 de octubre compró un paquete de ‘Roles’ Bimbo, sin embargo, al abrirlo se topó con más de un gusano dentro del pan, los cuales aún se movían.

… había mas gusanos DENTRO del mismo pan, ya que lo abrí para buscar más y no encontré, dejé el pan unos segundos solo y de un pedazo salieron mas gusanos, DE UN SOLO PEDAZO. O sea: DE NO HABER VISTO EL PRIMERO PUDE HABER INGERIDO Y AFECTAR MI SALUD POR INGERIRLOS. @BimboMx pic.twitter.com/6ebGjM2yF6

Diego, tomó distintos videos donde se pudiera evidenciar lo que él mencionaba, además de haber hecho el reporte.

Al hacer el reporte por teléfono me dijeron que me darían respuesta de manera rápida y no ha sido así, mando msj por whatsapp solicitando hablar con un agente y me ha contestado un bot con el mismo mensaje durante 2 días.

*Cabe recalcar que la fecha de vencimiento no era próxima. pic.twitter.com/BdaDLxV1Ea