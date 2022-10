Joven foránea denuncia que la intentaron drogar en antro de Monterrey

Andrea, mejor conocida como "Andreiss", denunció en dos vídeos como intentaron forzarla a tomar una bebida alcohólica, la cual, levantó sus sospechas de que aparentemente estaban intentando drogarla, en un antro de Barrio Antiguo ubicado en el centro de Monterrey.

La joven relató que hace aproximadamente dos semanas visitó un centro nocturno con su mejor amiga y en un principio todo parecía normal, no obstante, tiempo después algunos de sus amigos se alejaron para ir por bebidas, dejándola sola con su amiga.

La joven detalla como un hombre, aparentemente homosexual, se acercó a ellas platicando amistosamente hasta que comenzó a presionar a Andrea para que tomara alcohol.



“Él estaba tomando Bacacho en un vaso de vidrio, entonces me dice, 'Oye ya me harte de no verte estando, de que, tomando nada. Toma de mi vaso' y yo de que, 'No gracias. Ya me van a traer mi bebida, no te preocupes. Qué lindo, gracias’” explica Andrea.



Sin embargo, la joven expresó como continuaba acosándola y forzándola para que tomara, y cambiara su vaso por uno diferente.



“Y él de que 'No, no, no. Ten, toma, toma, toma, toma' y yo 'No gracias, no gracias, no gracias', obviamente de que, yo tratando de ser amable en decirle no gracias que lindo, pero no quiero, más que nada porque no lo conocía y no sabía qué es lo que tenía la bebida”, asevera la mujer.



Agregó que el joven comenzó a enojarse porque Andrea no quería tomar de su vaso, además de insistirle que, aunque pareciera que quisiera drogarla, su insistencia solo era por ser amistoso y que, además, no tenía ningún tipo de intención con ella pues a él le gustaban los hombres.

Andrea añade, por si fuera poco, intentó cambiarle el popote de su bebida para mostrarle un truco el cual, después de habérselo enseñado, quiso ponerlo directamente en su vaso, pero ella se negó.



“Muy insistente, y yo de nuevo, 'Muchas gracias que lindo, pero la verdad estoy a gusto así, o sea no te preocupes estoy muy bien' Para esto él nos había contado que era de la Ciudad de México y que había llegado a Monterrey hace tres días” explica la usuaria de TikTok.



Luego de no obtener su objetivo, el hombre comenzó a agredirla verbalmente durante toda la noche.