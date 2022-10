¡Ya nos exhibiste! Joven oculta que salió de fiesta, pero antro la delata con foto (VIDEO)

Una joven trató de ocultar a su novio que se fue de fiesta, sin embargo, no contaba con que el antro al que acudió le tomó una foto y la subió a redes, exhibiendo su mentira.

La historia viral en TikTok, cuenta como Daniela Ibarra decidió salir de fiesta con sus amigas sin contarle a su novio que lo haría, pero cuando creyó que se saldría con la suya una publicación del antro en sus redes sociales la exhibió.

“Yo saliendo sin publicar nada para que no se entere. La página del antro”

La joven decidió compartir un video contando su fracaso al mentir y se hizo viral provocando todo tipo de comentario de los usuarios en TikTok

“Te tocó un buen fotógrafo”; “Te miras muy bien”; “un ex me dijo que no iba a salir y lo vi en una transmisión en vivo de las noticias saliendo de un antro”; “Quedaste, hermana”

El video cuenta con más de 600 mil me gusta y más de 2 mil comentarios