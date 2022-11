Vocalista de La Original Banda El Limón se besa a fan en pleno concierto (VIDEO)

El vocalista de La Original Banda El Limón, Ramón Maldonado, interrumpió por unos segundos su presentación para besarse con una admiradora en pleno concierto en Jalisco.

Fue la misma agrupación de regional mexicano que compartió en redes sociales el video que captó el romántico momento que protagonizó su vocalista cuando interpretaba la canción “Que me digan loco”.

En el video se observa como Ramón Maldonado se percató de la mirada de la joven que decidió cantarle muy cerca la canción para terminar con un beso entre ambos.

“Una muchacha me comenzó a tomar video, yo me acerque con ella para cantarle más cerquita así como a todo el público me deje llevar y paso lo que paso"