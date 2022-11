¡Habrá boda! Enamorada encuentra el anillo de compromiso en las tostadas del pozolito (VIDEO)

Un joven le pide matrimonio a su novia, escondiendo el anillo dentro de un paquete de tostadas, tras estar comiendo un pozole y decenas de usuarios reaccionaron.

A través de un video que circula en TikTok, se aprecia a una pareja comiendo pozole, cuando, al abrir las tostadas, la mujer queda sorprendida ante el anillo de compromiso.

Asimismo, se observa a la joven aceptar la propuesta, quien rompe en llanto ante la sorpresa.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.5 millones de reproducciones, más de 197 mil "likes" y casi 3 mil comentarios de usuarios de la red social:

"Que original! Yo también quiero un pozolazo", "Si a mí no me piden matrimonio así con un pozolito, no quiero", "La mejor propuesta de matrimonio del mundo", "La mejor pedida de matrimonio que he visto", "No los conozco pero que bonito", son algunas reacciones por parte de internautas.