“Es demasiado y en fines de semana”: Empleado llora por trabajar 8 horas (VIDEO)

Tener un trabajo es importante para la sociedad, sin embargo, cuando este tiene precarización laboral, hay explotación y existe un bajo salario, se convierte en una jornada insostenible para el humano.

Tal fue el caso de un joven que denunció a través de sus redes sociales que sufría “explotación laboral” en la cadena de cafeterías “Starbucks”.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w