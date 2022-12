¡¿En qué pensaba?! Mujer se tatúa ojos y se está quedando ciega (VIDEO)

Una mujer está viviendo el dolor en carne propia luego de considerar que ‘tatuarse’ los globos oculares sería una buena idea.

A través de un video de TikTok, Anaya Peterson, madre de cinco hijos, narra el dolor por el que está pasando luego de tatuarse los ojos, lo que le está provocando que pierda la vista.

La mujer ha tenido que ser hospitalizada por la modificación del globo ocular como posible reacción a la tinta, lo que provocaría desarrollar cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. De lejos no puedo ver los rasgos de las caras. Si no tuviera los globos oculares tatuados no tendría este problema. Incluso hoy me he levantado con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso” mencionó.