Bienvenido al trend; conductor se hace viral por bailar como Merlina mientras daba el clima (VIDEO)

El meteorólogo de una televisora norteamericana, Nick Kosir, no pudo contener las ganas de hacer el famoso trend mientras trabajaba

El baile de la actriz Jenna Ortega interpretando a Merlina ha conmocionado a la red social china luego de que miles de usuarios recrearan el icónico baile del personaje.

Y es que es verdad, nadie se puede resistir a estos pasos.

El meteorólogo de una televisora norteamericana, Nick Kosir, no pudo contener las ganas de hacer el famoso trend mientras trabajaba, pues comenzó a bailar sin importarle que estuviera en vivo.

Pues en el video se observa al hombre levantarse de su asiento con dirección a la pantalla del estudio y mientras lo hacía, el conductor comenzó a sacar los pasos prohibidos de la famosa serie, suceso por el cual se viralizó en cuestión de minutos.

Después de que el hombre compartió este video, los internautas lo difundieron hasta llegar a más de 5 millones de reproducciones y más de 4 mil comentarios, entre los más populares están: “Si soy”, “Quien me grabo, ja, ja, ja”,“La canción y el baile no me los puedo sacar de la cabeza”, “Yo todos los días”, “Bien hecho, campeón”.

Con información de Publimetro