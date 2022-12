¡Es mi amigo fiel! Joven se gradúa montado en su caballo que llevaba a la escuela

Un joven en Sucre, Colombia, sorprendió a los invitados a una ceremonia de graduación al llegar montado a caballo. El equino lo acompañó todos los días a su escuela de la cual se graduó hace poco, así lo relató el portal colombiano El Tiempo.

EJEMPLO PARA LOS JÓVENES Imer Baldovino Quevedo se convierte en ejemplo para los jóvenes que quieren salir adelante. Ahora quiere que el Gobierno Nacional lo ayude para estudiar Ingeniería Agropecuaria porque no tiene los recursos para iniciar una carrera profesional. pic.twitter.com/uvdxk0dGmp

El joven, Imer Baldovino, pidió a las autoridades escolares ingresar al recinto educativo para recibir su diploma en compañía de ‘Tormento’, su fiel amigo que lo ayudó a atravesar los caminos afectados por el mal clima de la región de su casa a su escuela.

En conversación con el portal El Tiempo, Imer Baldovino explicó las razones por las que pidió que el caballo recibiera con él su diploma de graduación.

Baldovino reveló que ‘Tormento’ lo llevaba a la escuela debido a que no contaba con otro medio de transporte y los caminos de su casa a la escuela estaban afectados por el clima de la región.

“Desde las siete de la mañana comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, dijo Imer a el medio El Tiempo.

Cuando supo la fecha de la ceremonia de graduación, el joven explicó que pidió permiso a sus profesores para poder llevar al caballo y tanto los profesores como el director de la escuela le dieron su visto bueno.

“Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”, explicó.

Imer explicó que muchos de los asistentes se sorprendieron al verlo llegar con ‘Tormento’, ya que muy pocas personas sabían que recibiría su diploma de esta original manera.

Finalmente, Imer Baldovinos reveló en su entrevista con El Tiempo que su objetivo próximo es acudir a la universidad, aunque todavía no se ha inscrito ya que no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

“Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, finalizó Imer.