VIDEO: Captan a “Ratatouille” en Soriana comiéndose un gran festín

Al ir a un supermercado a realizar las compras de la despensa, te fijas siempre por la calidad y precio, sin embargo, si llegas a toparte con el “supermercado más sucio”, ni hasta regalado llevarías las cosas.

Así le paso a un internauta de TikTok, quien exhibió a través de un video como lucía el supermercado Soriana que se encuentra en Mixcoac, en Ciudad de México, donde además de toparse con anaqueles vacíos, se encontró con un “amigo” en la zona de verduras.

▶? Exhiben sucursal de Soriana en "pésimas condiciones" con todo y una ratita que se sirve y come a la vista del público pic.twitter.com/scgwliG8kE

"Ya no hay verduras, todo está feo, ya no hay ni siquiera bolsas, vean lo que agarré que obviamente voy a regresar toda esta verdura después de ver esto que les quiero mostrar", relató el tiktoker.

Mientras enfocaba uno de los anaqueles se encontró un ratón comiéndose las verduras.

"Vean esto, o sea impactado, un ratón dándose la buena cena en Soriana de San Antonio, qué hago, le aviso a alguien o lo dejo cenar, pero no voy a llevar nada de esto. Qué triste, neta, todo está en malas condiciones, no hay ensaladas, no hay nada, es en el Soriana de Mixcoac, la neta qué triste", indicó.