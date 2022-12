¡Lo logró! Abuelita se gradúa 71 años después de haber comenzado la universidad

Joyce DeFauw es una anciana de 90 años¸ originaria de Estados Unidos que logró graduarse después de 71 años.

La anciana comenzó su vida universitaria cursando la carrera de economía doméstica, pero llegó el amor de su vida y a tres años de haber comenzado sus estudios, decidió abandonarlos para hacer una vida junto a Don Freeman.

En entrevista con CNN, la mujer señaló que vivió una relación plena en la que tuvo tres hijos, sin embargo, su gran amor murió de forma prematura.

Tras la muerte de su gran amor, re hizo su vida junto a Roy DeFauw con quien tuvo 6 hijos más para tener un total de 17 nietos y 24 bisnietos.

Fue en 2019 cuando Joyce DeFauw decidió retomar sus estudios y demostrar que con la edad no se van las ganas.

NEVER TOO LATE:

90-year-old Joyce DeFauw graduated with her bachelor's degree in general studies from Northern Illinois University on Sunday. The great-grandmother dropped out of college to start a family in 1951 but decided to go back to school in 2019. pic.twitter.com/dny6Yw0S8g