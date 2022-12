Story Time: Roomie se roba la ropa de su ‘amiga’ e inventa que entró un ladrón (VIDEO)/inte

Judith Vélez, una usuaria de TikTok, narró cómo su roomie se robó su ropa, quien inventó que había entrado un ladrón.

A través de TikTok, la joven relató cómo conoció a su amiga y el hecho por el que se dio cuenta de la mentira.

"Yo conocí a mi amiga a finales de la universidad. Me cayó muy bien, fuimos amigas 3 años. Yo me fui a vivir a Playa del Carmen y cuando regresé estaba buscando roomie, ella estaba en casa de su mamá y yo le propuse que me fuera a vivir con ella, me dijo que le caería muy bien el dinero y aceptó", narró la joven.