Rompe vidrio de estética canina para salvar a su perrita de supuesto secuestro (VIDEO)

La dueña de una cachorrita Shih Tzu rompió el cristal de una estética canina para salvar a 'Granada', su lomito.

A través de una publicación en Facebook de Anathanay Tijerina, denunció la tragedia que vivió luego de que llevó a su mascota a un alaciado y cepillado de pelo.

La mujer explicó que desde un comienzo la atención no fue buena, pero no le hizo mucho caso y decidió confiar en el lugar, sin embargo, luego de que la encargada le notificara que ya podía pasar a recoger a su amiguita, todo se tornó más raro.

Janaí Ontiveros, como se identifica en la red social, cuenta que primero le querían dar otra perrita en lugar de 'Granada', por lo que ahí fue donde comenzó la discusión y poco a poco subió de tono ya que después le fue cerrada la puerta del establecimiento, fue ahí donde entró en pánico.

“Sentía un terror horrible al pensar que no me entregaran a mi bebé y pues ella al verme gritarle exigiéndole mi perrita ella optó por encerrarse en la parte de atrás del establecimiento y encerrarme a mí y mi madre dentro del lugar”, relata en Facebook.

Después de tanto insistir, a través de la ventana se dio cuenta que su perrita se encontraba sedada, por lo que no aguantó más y decidió tomar acción, así que, a punta de patadas, rompió el vidrió de 'Pelos y Patas', como se llama el local, y así salió con 'Granada' en brazos.

“Me querías robar mi perrita y con los animalitos nadie se mete y si me convertí en Hulk por defender lo mío y no me importa”, finalizó.