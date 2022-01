VIDEO: Así se vio desde el espacio la explosión del volcán submarino en la isla de Tonga

En la Isla Tonga se registró una gigantesca erupción del volcán submarino, el cuál su fumarola alcanzó los 350 km de diámetro y una altura de 20km en 30 minutos. Lo que generó alerta de tsunami también para países como Chile, Japón y Estados Unidos.

Tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai generó fuertes olas en el Pacífico Sur, temiendo que llegara a perjudicar a varios países. Por lo que Estados Unidos avisó a sus habitantes de la costa oeste que se alejaran de la playa por precaución.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn