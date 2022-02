Rescatan el cuerpo sin vida de Rayan, niño atrapado cinco días en el fondo de un pozo (VIDEO)

Luego de labores rescate de Marruecos, un menor de cinco años de edad fue salvado luego de haber caído de un pozo en la localidad de Ighran.

De acuerdo con El Heraldo de México, el rescate fue posible luego de ser implementada una delicada operación este sábado la última fase de excavación horizontal para llegar al pequeño, dando paso a un equipo de rescatistas que entró en el túnel para sacarlo, según pudo comprobar la agencia Efe en el lugar.

A 5 year old named Ryan fell into a 32 meter deep well on tuesday evening in the north of Morocco, the kid is still alive and the authorities are digging carefully parallel to the well to get to the child.#Rayan #save_rayan #Ryan@elonmusk @jack @POTUS @torybruno @BillGates pic.twitter.com/FicfttUSSA