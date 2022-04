VIDEO FUERTE: 50 muertos y 100 heridos tras sangriento ataque de Rusia a estación de tren en Ucrania

Un ataque de cohetes contra una estación de tren dejó al menos 50 personas muertas y 100 heridos en Kramatorsk, ciudad del este en Ucrania, donde cientos de personas esperaban abordar el tren para salir de la región.

A través de videos que circulan en redes sociales, se observaron automóviles carbonizados y restos de un misil. El interior de la estación estaba cubierto de sangre debido al movimiento de los cuerpos.

Tras dicho ataque, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, calificó el sangriento ataque como “maldad sin límites” de parte de Rusia.

"Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", indicó.